Taylor Swift mówi, kogo popiera w wyborach na prezydenta USA. Opublikowała wymowne zdjęcie

Taylor Swift popiera Joe Bidena

W wywiadzie, którego udzieliła magazynowi "V" Taylor przyznała, że głosuje na Bidena, ponieważ ten, w odróżnieniu od Trumpa "uznaje, że osoby kolorowe zasługują na to, by czuć się bezpiecznie, kobiety zasługują na prawo wyboru tego, co dzieje się z ich ciałami, i że społeczność LGBTQIA + zasługuje na to być uznanym i uwzględnionym". Gwiazda swoje poparcie dla demokraty potwierdziła także na Instagramie.