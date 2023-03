Te botki w stylu boho będziemy nosić wiosną 2023. Ida Nowakowska już je ma

Polskie gwiazdy w botkach w stylu boho

Katarzyna Cichopek nie rozstaje się z beżowymi botkami nawet latem. Nosi je do krótkich sukienek we wzory. Kowbojki mogą być modną alternatywą dla czółenek, sneakersów bądź białych tenisówek. By podkręcić zestaw, dobierz do niego dodatki w stylu boho. Sprawdzi się na przykład pleciona torebka albo kapelusz z szerokim rondem, który ochroni przed słońcem.