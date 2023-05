Te buty to najlepsza alternatywa dla sneakersów. Włodarczyk i Markowska noszą je do wszystkiego

Markowska w szortach, kurtce moro i trampkach. Jak ikona rocka

Podobne podejście do wakacyjnych stylizacji ma Patrycja Markowska. Piosenkarka też nosi supermodne białe trampki, ale łączy je z białymi szortami, rockowym T-shirtem i kurtką we wzór moro. Outfit to najlepszy przykład na to, że takie buty to modowy kameleon – mogą być eleganckie (jak w przypadku Agnieszki Włodarczyk), sportowe (jak u Zielińskiej) albo z pazurem, jak u Markowskiej.