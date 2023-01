Te imiona noszą matki z najtrudniejszym charakterem. Krótka lista

Grażyna

Grażyna bywa nadopiekuńcza. Nie jest to dobre dla jej pociech – kiedy są młodsze, nie mają szansy stać się samodzielne i nauczyć mierzyć się z różnymi wyzwaniami, ponieważ ma tendencję do tego, żeby je we wszystkim wyręczać. Tym bardziej irytuje to jej dzieci, które są już dorosłe. To wynika oczywiście z dobrych pobudek - Grażyna chciałaby przychylić dzieciom nieba, jednak powinna odpuścić i pozwolić im podejmować samodzielne decyzje.