"To błąd". Taką radę ma dla ogrodników

Projektantka ogrodów Agnieszka Hubeny-Żukowska wypowiedziała się na temat błędnego myślenia panującego wśród ogrodników. - Jeśli zadbamy o drzewa, krzewy, rośliny wieloletnie, przyciągające owady oraz ptaki, wpływamy pozytywnie na mikroklimat miasta - powiedziała. Ogród to nie tylko trawnik.

Wielu doświadczonych ogrodników ubolewa nad tym, że ich dbanie i pielęgnacja o ogrody oraz działki nie są doceniane przez inne osoby - w szczególności mieszkające w miastach. Agnieszka Hubeny-Żukowska, która jest uznaną na świecie projektantką ogrodów, postanowiła to zdementować. Jak zaznaczyła, choć nie wszyscy mają tego świadomość, uprawa terenów, które są bogate w rośliny, wpływa na mikroklimat miast.

Projektantka ogrodów: Wpływamy na nasze środowisko

- To błąd - podkreśliła Agnieszka Hubeny-Żukowska w wywiadzie opublikowanym na forbes.pl, odnosząc się do wspomnianego wyżej, błędnego myślenia zarówno ogrodników, jak i innych ludzi. - Nasze ogrodnicze gusta kształtują, niestety, w znaczniej media społecznościowe, w których przebija się sporo niewłaściwych realizacji, jak np. zamiłowanie do trawników, mnóstwo żwiru i dosłownie pojedyncza roślina jako rzeźba ogrodowa - dodaje.

Projektantka ogrodów powołała się na własne badania, w których obliczyła sumaryczną powierzchnię przydomowych ogrodów w miastach.

- Okazuje się, że jest co najmniej taka sama, jak powierzchnia urządzonej zieleni miejskiej. Zatem jeśli zamiast samego trawnika i żywotników zadbamy o drzewa, krzewy, rośliny wieloletnie, przyciągające owady oraz ptaki, wpływamy pozytywnie na mikroklimat miasta, na obniżanie temperatury w trakcie upałów, zatrzymujemy wodę deszczową, regulujemy wilgoć powietrza. Słowem, wpływamy na nasze środowisko, a także naszą psychikę - zapewniła.

"Najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić"

Swoimi radami na temat pielęgnacji ogrodów i błędów, jakie są przy tym najczęściej popełniane, dzieli się od lat Noel Kingsbury, brytyjski pisarz, wykładowca i ogrodnik.

- Warto myśleć o tym, jak ogrodnictwo może pomagać chronić szeroko pojętą przyrodę. Zaczynamy wtedy sadzić pewne gatunki roślin, nie ze względu na ich estetykę czy funkcjonalność, a wyłącznie po to, żeby ocalić je przed wyginięciem w środowisku naturalnym - powiedział Noel Kingsbury, cytowany przez Forbes.

- Najprostszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to przestać obsesyjnie dbać o porządek. Należy się za to starać, żeby w ogrodzie było jak najmniej gołej ziemi - nasadzenia powinny być gęste i zróżnicowane. Im więcej gatunków roślin posadzimy na danym obszarze, tym więcej gatunków zwierząt będzie on w stanie wspierać - poradził.

