Te pary dzieli duża różnica wieku. Między niektórymi jest nawet 40 lat

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski to para, którą dzieli dziewięć lat różnicy. Po raz pierwszy wpadli na siebie w 2005 roku, podczas pogrzebu Jana Pawła II – wtedy jednak nie poznali się. Wróblewski zwrócił jednak uwagę na Kożuchowską. Zaczął chodzić na jej spektakle i zostawiać kwiaty. Jak opowiadał w "Vivie!" do jednego z bukietów włożył list. "Na schodach zobaczyłam chłopaka. Boże, jaki młody, przemyka mi przez głowę. Myślałam, że kwiaty przesyła dojrzały mężczyzna. Głupia sytuacja. Co robić? Umówiliśmy się następnego dnia na Starówce. Opowiedział mi całą historię. Wydała mi się zaczarowana" - relacjonowała we wspominanym wywiadzie Kożuchowska.