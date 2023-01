Te proste triki uniosą włosy u nasady w kilka minut. Efekt WOW nawet po zdjęciu czapki

Co na oklapnięte włosy?

Prosty sposób, który polecają fryzjerzy, to suszenie włosów głową w dół. Tak wysuszone pasma zachowają większą objętość na dłużej. By w kilka sekund unieść (już suche) włosy u nasady, wypróbuj trik z suszarką i szczotkę. Jak to wygląda w praktyce? Dokładnie rozczesz włosy i zrób przedziałek po środku. Następnie przyłóż szczotkę do przedziałka w ten sposób, ale delikatnie unieść niewielką część włosów. Teraz podsusz pasma przez kilka sekund przy użyciu ciepłego powietrza. To samo zrób z drugą stroną przedziałka. U nasady możesz zaaplikować trochę suchego szamponu w sprayu lub pudru do włosów, dzięki któremu kosmyki pozostaną świeższe i uniesione nawet pod zdjęciu czapki.