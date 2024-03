Te rośliny są zakazane w Polsce. Kary mogą sięgać miliona złotych

Do najpopularniejszych roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) należą m.in. barszcz perski, chmiel japoński, hiacynt wodny, jadłoszyn baziowaty, tulejnik amerykański. Do gatunków, które rozprzestrzeniają się na szeroką skalę, zaliczane są m.in. kolczurka klapowata, kolcolist zachodni, rdestowiec japoński, barszcz Sosnowskiego, niecierpek gruczołowaty, rdest wielokłosowy oraz dławisz okrągłolistny.