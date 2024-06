Te słowa niszczą namiętność w związku. Wiele osób ich używa

Każda para funkcjonuje na własnych zasadach, które mają sprawić, że związek będzie udany i komfortowy dla obu stron. To dotyczy także utrzymania namiętności oraz kwestii seksualnych, które czasem zostają zrujnowane przez potencjalnie małe rzeczy. Takimi są chociażby słowa, jakich używamy wobec siebie. Dwa z nich są szczególnie "groźne".

Marisa Peer, która określa się mianem ekspertki od związków, opowiedziała w podcaście, co wpływa na namiętność w relacji damsko-męskiej. Jak się okazuje, są to m.in. słowa, których para używa względem siebie. Słowa te są związane z pojawieniem się dziecka, ponieważ wielu rodziców przenosi słowa "mamusia" i "tatuś" na związek. To sprawia, że osoby będące w relacji miłosnej, przestają postrzegać się jako partnerów.