Te sposoby na osiąganie lepszych orgazmów zaskakują. Ekspertka zdradza

To, co jesz, wpływa na jakość orgazmów

Trikami, które mają wpływać na osiąganie lepszych orgazmów podzieliła się na łamach "The Sun" ekspertka od spraw seksualnych, Kate Taylor. Kobieta po pierwsze zwraca uwagę na dietę. Radzi, by kobiety jadły więcej truskawek, jeżyn i jagód. Zawierają one dużo witaminy C, która z kolei pomaga organizmowi w wytwarzaniu oksytocyny, czyli hormonu, który odpowiada za uczucie przywiązania i bliskości. Z kolei mężczyźni powinni spożywać więcej ryb, a konkretnie łososia, śledzia i sardynek. Zawarte w nich kwasy tłuszczowe omega-3 poprawiają pracę układu krążenia.