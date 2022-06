Te torebki na lato wprawiają w zachwyt. Kupisz je za mniej niż 100 zł

Od Jacquemus do sieciówek. Letnie minitorebki upolujesz za mniej niż 100 zł

Choć od premiery torebki Le Chiquito od Jacquemus minęło już trochę czasu, to minitorebki wciąż królują w stylizacjach influencerek na Instagramie. Przyciągają uwagę wyrazistymi kolorami, ale i zachwycają urokiem. Choć pomieszczą niewiele, to zdecydowanie można im to wybaczyć. Doskonale uzupełnią twoją letnią stylizację, niezależnie od tego czy włożysz jeansowe szorty, spódnicę, czy zwiewną, kwiecistą midi. Małe torebki perfekcyjnie ożywią każdy look, nadając mu lekki i iście wakacyjny charakter. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Anna Lewandowska.