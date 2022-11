Ten kosmetyk wyczyści buty z zamszu. Na pewno masz go w łazience

Zajrzyjmy do łazienki. Tuż przy zlewie znajduje się kilka rzeczy, które mają zastosowanie także w innych pomieszczeniach. Jesteś ciekawa, jaką drugą moc kryje w sobie płyn micelarny? Czemu jeszcze przysłuży się krem nawilżający? I do czego wykorzystasz płyn do płukania jamy ustnej?