Te ubrania niczym z amerykańskich filmów to hity wśród nastolatków

Młodzieżowe sieciówki Cropp i House stworzyły kolekcje ubrań specjalnie na powrót do szkół. Nie brakuje w nich bluz z nadrukami, bluz bejsbolówek zapinanych na napy, ze stójką i ściągaczami przy rękawach i na dole, plisowanych krótkich spódniczek, wciąganych przez głowę kamizelek w serek, krótkich kardiganów na guziki. Czy to wszystko brzmi znajomo? Przypomina wam to może amerykańskie filmy, w których uczniowie szkół średnich nosili mundurki składające się właśnie z plisowanych spódniczek (w przypadku dziewczyny), kamizelek w serek (w przypadku chłopców) i obszernych bluz? Te tak charakterystyczne elementy garderoby doczekały się nawet nazwania ich "ubraniami w stylu college".