"Teatr jest nasz". Matylda Damięcka o aferze z odwołaniem dyrektora Teatru Słowackiego

- Nie chodzi o moje stanowisko, nie chodzi o stołek. Jesteśmy świadkami, jak umiera kultura. Pewnie będę musiał stąd odejść, ponieważ zostaję odwołany z powodu naruszenia dobrego imienia teatru. Chciałem powiedzieć, że nie zamierzam stąd odejść po cichu. Nie poddamy się do samego końca. Bo to miejsce jest ważniejsze od nas wszystkich i naszym zadaniem jest obrona jego niezależności ponad wszelką cenę. I nie poddamy się, chociaż ta walka nie jest może do końca zwycięska - mówił Głuchowski.