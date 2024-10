Jaki kolor paznokci dla 60‑latki? Taki manicure wygląda elegancko i odmładza dłonie

Każda kobieta, niezależnie od wieku, zasługuje na to, aby czuć się pięknie. Paznokcie to jeden z najważniejszych elementów wyglądu naszych dłoni. Po 60-tce wiele pań staje przed dylematem - jaki manicure wybrać? Warto pamiętać, że elegancja i klasyka nigdy nie wychodzą z mody.

Dla dojrzałych kobiet idealnym rozwiązaniem są neutralne kolory w odcieniach różu lub beżu oraz delikatne pastele. Te barwy dodają elegancji i subtelności, jednocześnie nie przyciągają uwagi do drobnych niedoskonałości.

Świetnym wyborem dla pań po 60-tce może okazać się francuski manicure. Klasyczny french pasuje zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje . Sprawia, że nasze dłonie wyglądają czysto i schludnie. Bazę może stanowić odcień nude, mleczna biel lub ciemniejszy róż.

Seniorki mogą stawiać także na ciemne kolory. Głęboka czerwień lub burgund są szalenie modne tej jesieni. To właśnie te odcienie mogą dodać charakteru dłoniom. To wybór dla kobiet pewnych siebie i odważnych. Trzeba pamiętać jednak, że wyraźne kolory muszą wyglądać na paznokciach idealnie. Nie ma nic gorszego niż niechlujnie wykonany manicure lub odpryśnięty lakier. Decydując się na intensywne odcienie, należy postawić na produkty wysokiej jakości, które zapewnią długotrwały efekt.

Ciemne tonacje odpowiednie dla 60-latki to nie tylko czerwień i burgund. Świetnie będą prezentować się także ciemne brązy. Zwłaszcza te głębokie, nasycone odcienie, w tonach czekolady. To kolor nie tylko na jesień, choć zwykle o tej porze roku wybierany najczęściej.

To dlatego seniorki powinny unikać lakierów niebieskich, fioletowych, jasnozielonych i w odcieniu szarości. Wiele zależy jednak od konkretnego odcienia. Ciemny, butelkowy ton będzie dobrym wyborem, w przeciwieństwie do barwy oliwkowej. Kolor żółty i pomarańczowy również idzie w zapomnienie. Odcienie zbliżone do plamek i przebarwień podkreślają niedoskonałości i z nich należy zrezygnować.