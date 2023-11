"Teddy coat" robi furorę. Teraz nie ma modniejszego płaszcza

Karolina Pisarek uległa modzie na "teddy coat"

Instagramowy profil Karoliny Pisarek obserwuje prawie milion osób. Ostatnio modelka zrelacjonowała na nim podróż do swojej mamy do Szczecinka. Z nagrania z dworca wiemy, że zdecydowała się na najpopularniejszy kolor "teddy coat", czyli jasny brąz. Nieco oversizowy, przytulny model sięgał jej za kolana, przez co ogrzewał niemalże całą jej sylwetkę. Szalik był już zbędny. Pisarek dodała do tego jedynie czarną czapkę z daszkiem, która korespondowała z resztą stylizacji znajdującą się pod płaszczem.