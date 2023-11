Sweterkowe sukienki rządzą każdej jesieni. Gwiazdy już je noszą

Sukienki z cienkiej, gładkiej dzianiny już cię nie grzeją? Choć prezentują się rewelacyjnie i są uwielbiane przez minimalistki, które łączą je z przeróżnymi płaszczami, to w przypadku niższych temperatur mogą okazać się niewystarczające. Wtedy na odsiecz ruszają bardziej mięsiste modele sweterkowe – najczęściej ze zdobnymi splotami, ale nie tylko.

Karolina Pisarek postawiła na nieco cieńszy, ale równie efektowny fason w odcieniu śmietankowym. Przylegająca do ciała sukienka sięgała połowy uda oraz charakteryzowała się zdobną jodełką oraz golfem. Modelka dobrała do tego mięsisty płaszcz o klasycznym kroju, tworząc monochromatyczny look wraz z kowbojkami z jasnego zamszu.