Życie intymne katolików od lat budzi ogromne kontrowersje. Choć wydawać by się mogło, że seks w małżeństwie jest przez Kościół w pełni akceptowany, okazuje się, że istnieją wyjątki, z których należy się wyspowiadać. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że okazując czułość drugiej połówce, można popełniać grzech.

Wiele osób korzysta podczas seksu z zabawek erotycznych. Okazuje się jednak, że Kościół katolicki ma do nich negatywne podejście. Właśnie dlatego duchowni podkreślają, że powinno się z tego wyspowiadać.

Jak mówił w jednej z rozmów brat Ksawery Knotz, kapucyn i duszpasterz, "stosunek powinien zakończyć się wytryskiem męskiego nasienia do wnętrza kobiety". - Pieszczoty doprowadzające do orgazmu bez odbycia stosunku seksualnego są uznawane za nieporządek moralny, czyli nie służą dobru miłości - mówił Knotz. Zatem seks oralny nie jest grzechem pod warunkiem, że kończy się stosunkiem płciowym.

Ks. Ryszard Halwa, podkreśla, że wierni nie muszą się spowiadać ze swoich erotycznych fantazji, opisywać pozycji seksualnych czy relacjonować, jaką bieliznę miała na sobie partnerka w trakcie stosunku. Grzechem nie jest również gra wstępna, jeśli w małżeńskiej relacji prowadzi do stosunku płciowego.

