Tego nie wolno robić w Wielki Piątek. Oto lista czynności

Post w Wielki Piątek. Oto zasady

Jak spędzać Wielki Piątek? O czym należy pamiętać? Przede wszystkim jest to jeden z dwóch dni, w których katolików obowiązuje post ścisły - ilościowy i jakościowy. Oznacza to, że wierzący powinni zachować wtedy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i ograniczyć się do trzech posiłków, w tym jednego do syta.