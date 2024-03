Tej wiosny odpoczniesz od jeansów. Będziemy nosić spodnie w stylu Zawadzkiej

Zawsze, gdy przychodzi wiosna, odświeżamy swoje szafy – wprowadzamy do nich więcej koloru, przewiewnych tkanin i nowych ubrań, które akurat trendują. Są jednak takie elementy garderoby, które z mody w zasadzie nie wychodzą – chowamy je tylko na chłodniejszy sezon po to, by zacząć je nosić, gdy tylko zrobi się cieplej.