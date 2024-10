Telefon milczał. Przyjaciółka próbowała skontaktować się z Jadwigą

– Poznałyśmy się przypadkowo. Nie byłyśmy wtedy zaprzyjaźnione. Gdy zostałam zaproszona do zagrania w filmie "Noce i dnie" miałam szansę bliżej poznałam Jadzię i Jurka. Miałem też przyjemność wystąpić w spektaklu pt. "Przyjdzie na pewno" w Teatrze Dramatycznym, a reżyserem przedstawienia był Jerzy Antczak. Od tego czasu zaczęliśmy się spotykać w czwórkę: Jadzia, Jurek, Gustaw i ja, bo okazało się, że mieszkamy blisko - mówi Magdalena Zawadzka w wywiadzie dla Złotej sceny.

Długie rozmowy i wspólnie spędzony czas sprawiły, że wywiązała się między nimi niezwykła więź. - W jakiś metafizyczny sposób pasowaliśmy do siebie. Spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. Były to nie tylko interesujące rozmowy, ale nawiązała się między nami serdeczna przyjaźń.

Aktorka nie ukrywa, że jest obecnie pogrążona w głębokim żalu. - Straciłam jedną z moich najwspanialszych, najukochańszych przyjaciółek, pozbawioną wszelkich złych uczuć. Była cudnym człowiekiem i znakomitą aktorką. Jej odejście to ogromna strata dla kultury, a także dla wszystkich, którzy Jadzie kochali. Czuję, jakby znowu kawałek mnie odszedł bezpowrotnie – wyznaje ze smutkiem.

