Telefon odnowiony. Świetny pomysł na ekoprezent

Taką szansę również daje im Orange. Operator odkupuje używane smartfony. Co ważne, oddawane urządzenia nie muszą być zapakowane w oryginalne opakowania (kto by je trzymał) ani posiadać oryginalnych akcesoriów (w końcu ładowarki mają tendencję do znikania). W salonie, do którego pójdziemy z niepotrzebnym telefonem, konsultant wyceni urządzenie i wystawi bon na wartość telefonu. Ważny przez 60 dni bon możemy wykorzystać w sklepie Orange lub podarować komuś bliskiemu.