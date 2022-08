Wrzuć do pralki liść laurowy. To pomoże w przykrym problemie

Liść laurowy, zwany też liściem bobkowym, to jedna z najczęściej wybieranych przypraw w Polsce. Z powodu jego bardzo aromatycznego zapachu, trudno wyobrazić sobie bez niego wiele potraw. Świetnie sprawdza się zwłaszcza przy zupach, a także daniach mięsnych takich jak galarety, sosy, pasztety, pieczenie, duszone potrawy mięsne czy bigosy. Często używa się go także jako dodatek do marynaty.