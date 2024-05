Ten gest może uratować ci życie. Naucz się go na pamięć

Każdy, kto zauważy kobietę, która go wykonuje umówiony zestaw symboli, powinien wiedzieć, że najprawdopodobniej potrzebuje natychmiastowej pomocy.

W 2021 roku o sygnale zrobiło się głośno, ponieważ pomógł porwanej nastolatce uwolnić się od oprawcy. 16-latka zobaczyła instruktaż na TikToku. Kiedy nadarzyła się okazja, wykonała zestaw gestów, który zwrócił uwagę pewnego kierowcy. Ten nie zawahał się i wezwał odpowiednie służby. Ta historia uczy, że naprawdę bardzo ważne jest zwracanie uwagi na gesty, które wykonują ludzie w naszym otoczeniu, czy to w parku, czy restauracji, a nawet siedząc jako pasażer w samochodzie.

