Ten lekki podkład to bestseller. Idealny na wiosnę

Podkład pielęgnacyjny

Co fajnego jest w tym podkładzie? Atutów jest kilka. Jednym z nich jest jego formuła BB. To oznacza, że kosmetyk jest lekki jak krem. Nie tylko delikatnie kryje i rozświetla, ale też pielęgnuje cerę (także tę wrażliwą). Pozostawia ją wygładzoną, nawilżoną i zregenerowaną. Podkład jest lekki, czyli nie obciąża cery i nie zapycha porów. Nie daje też mocnego krycia, ale jest w stanie ukryć drobne niedoskonałości i przebarwienia. Wyrównuje także koloryt i dobrze dopasowuje się do odcienia cery.