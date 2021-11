Ten list znalazła w skrzynce nasza czytelniczka. Jego treść może szokować

"Błędem jest myślenie, że wszyscy ludzie idą do nieba"

Z treści listu jasno wynika, że mamy do czynienia z osobą bardzo religijną, która najwyraźniej chce nawrócić ludzi i przekonać innych do wyznawanych przez siebie racji. Jej słowa o "miłowaniu Boga" oraz Jezusie "który zstąpił na ziemię z nieba, aby dać świadectwo Boże ludziom" mają być wyrazem głębokiej wiary i jasnych przekonań odnośnie tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci.