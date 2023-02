Ten problem dotyczy 45 proc. kobiet, a nadal uznawany jest za tabu

Inkontynencja częściej dotyka kobiety niż mężczyzn (ma to związek z anatomią układu moczowego i przebytymi porodami), ale nie do końca słusznie utożsamiana jest z menopauzą. Choć rzeczywiście niedobór estrogenów związany z okresem menopauzalnym może przyczyniać się do NTM, to czynników ryzyka wystąpienia tej choroby jest znacznie więcej. Należą do nich m.in. ciąża i poród, otyłość, choroby przewlekłe takie jak cukrzyca czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), nieprawidłowe wypróżnianie się lub zaparcia, przebyte zabiegi operacyjne w obrębie miednicy mniejszej, osłabienie dna miednicy mniejszej lub wypadanie narządu rodnego, ciężka praca fizyczna.