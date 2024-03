Ten szampon to "zbawienie dla przesuszonej, swędzącej skóry głowy"

Swędząca skóra głowy – przyczyny

Powodów, dla których skóra głowy swędzi, jest wiele. Najczęściej jest to spowodowane przez łojotokowe zapalenie skóry, reakcję alergiczną na którąś z drażniących substancji zawartych w kosmetykach do włosów, nagromadzenie produktów do stylizacji (zwłaszcza tych, które zawierają silikony), grzybicę czy wszawicę, czy po prostu przesuszony skalp. Receptą na ten ostatni problem jest właśnie stosowanie nawilżających kosmetyków do włosów i skóry głowy jak np. szamponu Éternité. Przesuszona skóra (w każdym miejscu, nie tylko na głowie) jest mniej odporna na alergeny i inne czynniki drażniące, co może jeszcze potęgować problem.