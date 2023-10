Ten zapach zwiastuje śmierć. Jest wyczuwany przez umierającego

Zapach, który wyczuwa umierający

Właśnie dlatego to zapach gnijącego mięsa, który może być wychwytywany przez podświadomość osoby zbliżającej się do śmierci, nazywany jest "zapachem śmierci". Chociaż jest to zapach bardzo charakterystyczny, nie jest on wyczuwalny dla otoczenia osoby umierającej - czuje go jedynie sama osoba, która zbliża się do odejścia.