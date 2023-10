Występuje na chwilę przed śmiercią. "Ocalona" potwierdza

Anna Stromquist to 43-letnia badaczka, która ma za sobą traumatyczne doświadczenie topienia się w oceanie. Jako szesnastolatka poszła na niestrzeżone kąpielisko. Jak opisywała po latach "The Mirror", nie bała się, ponieważ uważała się za dobrą pływaczkę. Niestety fale szybko ją pokonały, a "prądy zaczęły spychać ją na dno morza i bez względu na to, jak bardzo się starała, nie mogła wynurzyć głowy na powierzchnię". - Kręciło mną w kółko i nie wiedziałam już, gdzie jest góra, a gdzie dół - relacjonowała.