Kuba Badach nie wytrzymał. "Pochwalić się muszę, inaczej się uduszę"

Piękna akwarela

- Miłosz nie dość, że malować potrafi, co wszyscy widzą, to jeszcze w dodatku jest wybitnym skrzypkiem, który potrafi smyczkiem malować obrazy równie piękne co pędzlami – napisał ktoś.

Głos twórcy pięknego obrazu

- Ło kurka! To że Pan ma moją akwarelę, to prezent i zaszczyt dla mnie! Serdecznie dziękuję! Gdyby nie te wszystkie piękne słowa i dźwięki którymi Pan dzieli się z nami, fanami, to ten obraz by nie powstał, chylę czoła również! – napisał twórca akwareli Miłosz Nosiadek.