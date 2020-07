Teresa Palmer cierpiała na ortoreksję. Aktorka przyznała się do nietypowego zaburzenia

Teresa Palmer o ortoreksji

Australijska aktorka przez trzy lata dokładnie czytała etykiety wszystkich produktów, zastanawiała się, czy na pewno dany posiłek dostarczy jej wyłącznie odżywczych składników i czy jest ekologiczny. "To trwało trzy lata. Między 2009 a 2012 rokiem" - przyznała podczas rozmowy w ramach podcastu "Mamamia Me Before You".