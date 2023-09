Testowałam nowego smartwatcha od Huawei. Oto moje wrażenia

Wszystko, co chcesz wiedzieć o swoim ciele

Przejdźmy natomiast do możliwości zegarka WATCH GT 4. Ma wiele funkcji monitorujących zdrowie. Mierzy tętno i puls, temperaturę ciała, a także, co ciekawe, określa poziom stresu. Analizuje również sen, choć tej opcji nie testowałam, gdyż nie wyobrażam sobie spania w zegarku. Bardzo rozbudowana jest również sekcja dotycząca aktywności fizycznej. Mierzenie liczby kroków to dopiero początek. Podczas pracy w biurze czasem dostawałam komunikat: wstań i rozruszaj się! A wieczorem zegarek "poganiał" mnie do łóżka.