Też skusiła się na popularny trend. Nosi klapki z rzepami

To już pewne. Nietypowe klapki z rzepami będą najmodniejszymi butami na sezon letni 2024. W końcu mamy do czynienia z nowością, a nie nudną powtarzalnością. Witamy zatem powiew świeżości w wakacyjnej modzie, który wyraźnie przypadł do gustu polskim celebrytkom, m.in. Marinie Łuczenko-Szczęsnej.