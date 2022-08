Tik tok pokochał odwrócone mycie włosów. Błyskawiczny trik działa cuda

Odwrócone mycie włosów zajmuje kilka minut. Uniesie je u nasady i doda lekkości

Odwrócone mycie włosów, czyli "reverse hair washing" to naprawdę banalna sztuczka, do której nie potrzeba drogich kosmetyków, gadżetów czy dużej ilości czasu. Polega ona na tym, aby odwrócić kolejność korzystania z kosmetyków do włosów. Przed umyciem głowy należy nałożyć odżywkę, pozostawić ją na kilka minut i dopiero później zastosować szampon.