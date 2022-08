To koszmar blondynek. Jak pozbyć się żółtego lub zielonego odcienia z włosów?

Wyjście awaryjne - wizyta u fryzjera

Nie chodzi tutaj o farbowanie włosów na czarno, brązowo czy rudo. Dalej możesz utrzymać blond, jeśli zdecydujesz się na zabieg tonowania włosów. Użyte składniki nie wnikną w głąb struktury włosa jak farba, ale przylepią się do jego powłoki. Dzięki temu nie uszkodzi się ich struktura. To skuteczny sposób na ożywienie koloru, nabłyszczenie i - co ważne - usunięcie niechcianego odcienia.