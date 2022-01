Tiktokerka chciała zaoszczędzić, biorąc ślub. Sukienka, którą wybrała zaskakuje

Aktualnie przyjęcie w stylu zero waste jest bardzo modne. Wiele par młodych decyduje się na zorganizowanie we własnym zakresie dekoracji. Panny młode kupują zaś kreacje z drugiej ręki. Co więcej, organizatorzy szczycą się często oszczędnościami, jakich udało im się dokonać dzięki samodzielnemu przygotowaniu wesela. Wiele par młodych dzięki zaradności może później przeznaczyć pieniądze np. na budowę domu czy podróż życia.