TikTokerka podzieliła się sprytnym trikiem. Zapomnisz o oklapniętych włosach

Gęste i odżywione włosy to marzenie każdej kobiety. Niestety nie każda z nas jest szczęśliwą posiadaczką bujnej czupryny. Te, które mają rzadkie i cienkie włosy, zazwyczaj ratują się drogimi specyfikami. Kosmetyki do uzyskania objętości nie należą do najtańszych i często nie przynoszą oczekiwanych efektów. Na szczęście z pomocą przychodzą tiktokerki i sprytny sposób jednej z nich. Warto go znać.