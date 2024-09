Tiktokerka pokazała dziecko. Trudno uwierzyć, w jakim jest wieku

Jedno z ostatnich opublikowanych przez nią nagrań wzbudziło prawdziwą sensację – do tej pory zostało odtworzone przez 17 milionów użytkowników platformy. Młoda mama powiedziała w nim wprost, w jakim jej synek jest wieku i pokazała go w pełnej okazałości.

Chloe Sapic stanęła przed obiektywem telefonu, wzięła swojego synka na ręce i ogłosiła, że skończył on właśnie siedem miesięcy . Jednocześnie udowodniła, że dziecko osiągnęło już połowę jej wzrostu. I choć tiktokerka może być niska, to trzeba przyznać, że chłopiec jest wyjątkowo wyrośnięty.

"Też takiego miałam. Teraz ma 5 lat i 130 cm wzrostu", "On w przyszłym miesiącu pójdzie na studia, prawda?", "Prawdziwy wiking", "Za dwa lata to on będzie nosił ciebie", "Czy ty go karmisz?" – piszą zszokowani internauci w sekcji komentarzy. "Na takiego to 2400 zł" – dodała użytkowniczka TikToka, odwołując się do polskiej pomocy socjalnej.