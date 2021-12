Tiktokerka pokazała, jak brudny może być mebel. Swoją kanapę prała aż 11 razy

To niewiarygodne, ile brudu może zmieścić się w jednym meblu. Przekonała się o tym na własnej skórze pewna tiktokerka, która za pomocą specjalnego odkurzacza do prania tapicerki postanowiła wyczyścić swoją kanapę. Aby uzyskać zadowalający efekt, musiała to zrobić aż 11 razy.