Tiktokerka pokazuje codzienność w Kijowie. Nagrania łamią serce

Jak mówi w jednym z nagrań, pytanie o to, dlaczego nie wyjechała z miasta, jest jednym z najczęściej zadawanych. "Powodem, dla którego ja i moja rodzina zostaliśmy w Kijowie jest to, że wyjazd z miasta jest niemal niemożliwy. Drogi są zablokowane i zatłoczone, tak więc nawet gdybyśmy próbowali wyjechać, mogłoby nam to zająć dni" - opowiedziała. Podkreśla, że ze względu na ogromne korki na stacjach benzynowych, wraz z rodziną uznała, że bezpieczniej będzie zostać w domu niż ryzykować, że w aucie zabraknie paliwa w trasie. Jak mówi, wielkim zagrożeniem są oczywiście również pociski i bomby, które mogą spaść na nią i jej rodzinę.