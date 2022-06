Tiktokerzy spytali polityków o LGBT+. Odpowiedzi mogą zaskoczyć

Pride Month to obchodzony przez cały czerwiec Miesiąc Dumy społeczności LGBT+. To nieprzypadkowy wybór - właśnie w czerwcu w 1969 roku odbyły się zamieszki w przyjaznym gejom barze Stonewall Inn w dzielnicy Greenwich Village na Manhattanie. Bójka z policją zamieniła się w poważne starcie. To z kolei doprowadziło do pierwszej dużej manifestacji osób LGBT+ walczących o swoje prawa.