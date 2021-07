Tina Turner wciąż zachwyca i dzieli się z fanami swoim przepisem na szczęście

"Nie mogę uwierzyć, że 17 lipca, w piątek wypuszczam wspólny utwór z Tiną Turner! 'What’s Love Got To Do With' to jedna z moich ulubionych piosenek wszech czasów, a praca z tak legendarną artystką wydaje się surrealistyczna! Nie mogę się doczekać, aż wszyscy to usłyszycie". Wokalistka na zdjęciu wyglądała jak w latach 60-tych.