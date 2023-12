Tłumaczy, dlaczego nie śpi z mężem w jednym łóżku. Internauci nie dowierzają

Jak stwierdziła, tego typu różnice to idealny pretekst do wieczornych kłótni. Dzięki temu, że wraz z mężem mają osobne łóżka z dopasowaną pościelą, nikt nikomu nie przeszkadza. Shaun nie jest też już wybudzany ze snu za wcześnie. Tak wygląda życie małżeństwa od poniedziałku do piątku, kiedy każde z nich chodzi do pracy. Oczywiście jeśli tylko mają na to ochotę, wracają do wspólnego łóżka.