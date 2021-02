Tłusty czwartek według Matyldy Damięckiej. Podsumowała obóz rządzący?

Symboliczny rysunek Damięckiej

Matylda Damięcka przyzwyczaiła nas do tego, że za każdym razem, gdy coś ważnego dzieje się w Polsce, natychmiast przelewa to na papier w formie charakterystycznych minimalistycznych rysunków. Graficzka potrafi za pomocą prostego przekazu poinformować internautów o tym, co ją martwi czy denerwuje.