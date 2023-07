To, co widzisz najpierw, ma znaczenie. Liczy się pierwsze skojarzenie

W przypadku tej czerwono-białej ilustracji, jeżeli najpierw zobaczyliśmy stalówkę pióra, oznacza to, że należymy do grupy wielkich wizjonerów, którzy patrzy na sytuacje z dużej perspektywy, co pozwala na podjęcie dobrych decyzji. Taka osoba potrafi myśleć długoterminowo. Przy tym wszystkim może też być zbytnim perfekcjonistą, a także osobą zbyt surową wobec siebie i innych.