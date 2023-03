To częsta pamiątka po PRL-u. "Niektóre są warte nawet 10 tysięcy"

Ile kosztują kryształy z PRL-u? Ceny mogą zaskoczyć

Ile dostaniemy za kryształy z PRL-u? Najwięcej zależy od tego, czy rzeczywiście posiadamy prawdziwe kryształy, czy po prostu szklane przedmioty. Anna Indulska wyjaśniła, że różnica między jednym a drugim tkwi w dodatku tlenku ołowiu. Zawierający je kryształ będzie cięższy niż szkło. Jako przykład ekspertka podała szklanki do whisky. - Sześć szklanek do whisky waży ponad dwa kg, a bez ołowiu będą ważyły ok 1,7 kg - mówiła.