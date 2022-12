To częsty błąd przy jedzeniu mandarynek. Skutki są nieprzyjemne

Mandarynki należy także zjeść w ciągu maksymalnie trzech dni od przyniesienia ich do domu. Jeśli zamierzamy trzymać je przez dłuższy czas, najlepiej schowajmy je do jakiegoś chłodniejszego pomieszczenia, na przykład do piwnicy. Zdecydowanie nie kładźmy ich w pobliżu wilgotnego czy ciepłego miejsca, przy kaloryferze albo przy kuchence. To sprawi, że szybciej zaczną gnić.