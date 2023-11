Studentka nie spodziewała się jednak, że to, co spotka ją potem, odbije się również na jej życiu prywatnym. Kobieta nie ukrywa, że obecnie boi się o swoje życie.

Daria Brzezicka nie mogła przejść obojętnie wobec tragedii posłanki PO, Magdaleny Filiks. Syn kobiety popełnił samobójstwo po tym, jak media publiczne ujawniły jego dane, wskazując go jako ofiarę pedofila.

W głośnych publikacjach wskazywano, że matka nastolatka nie podjęła stosownych kroków, by piąć się w górę po szczeblach kariery w partii, bowiem oskarżony w tej sprawie mężczyzna również kojarzony był z ugrupowaniem, do którego należy.

Napisała petycję do władz uczelni o relegowanie Szafarowicza ze studiów. Jak sama przyznała, bardzo szybko udało jej się zebrać ponad 30 tys. podpisów, których władze UW nie mogły zlekceważyć.

