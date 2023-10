Magdalena Filiks opowiedziała o kampanii. "Nie wychodziłam z domu miesiącami"

Przyznała też, że z początku miała wątpliwości co do swojego startu w wyborach. Szef regionu zaproponował jednak jej kandydaturę, a po rozmowie z szefostwem partii i współpracownikami ostatecznie zdecydowała się kandydować. - Wiedziałam, że to są ważne wybory, nie chciałam, żeby lista ucierpiała na tym, że ja kampanii nie będę w stanie robić i usłyszałam, że to jest okej, że mogę zrobić tyle, ile mogę albo mogę po prostu być w domu - tłumaczyła.